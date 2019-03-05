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روسيا تنظر في تسهيل نظام التأشيرات لدعم السياحة

مال وأعمال

روسيا تنظر في تسهيل نظام التأشيرات لدعم السياحة
Sputnik
مدينة فلاديفوستوك في شرق روسيا
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أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، استعداد روسيا لتسهيل نظام تأشيرات السياحة، ولاسيما مع دول الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في جذب المزيد من السياح الأجانب.

وجاء تصريح رئيس الحكومة الروسي في كلمة بمنتدى السياحة الروسي البلغاري، حيث أعرب عن استعداد بلاده لاعتماد التأشيرات الإلكترونية، لتسهيل إجراءات السفر. 

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وفي نهاية الشهر الماضي كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عددا من الهيئات الحكومية بإعداد مقترح تقوم روسيا بموجبه بتخفيف إجراءات منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها للأجانب القادمين بهدف السياحة.

يذكر أن، عدد الأجانب الذين زاروا روسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ارتفع بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، ليصل عددهم إلى 25.5 مليون شخص، منهم 3.9 مليون أجنبي، بزيادة 20.3% عن 2017.

المصدر: "لينتا.رو"

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