قلعة الحصن السورية تستقبل 2500 سائح في 4 أشهر

كشف مسؤول سوري عن أن قلعة الحصن الواقعة في محافظة حمص السورية وسط البلاد، استقبلت خلال الأشهر الـ4 الماضية 2500 سائح، منهم 422 أجنبيا، و205 عرب والباقون سوريون.

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وأوضح معاون رئيس دائرة الآثار بقلعة الحصن حازم حنا، لصحيفة "الوطن" السورية، أن عدد السياح الذين زاروا القلعة منذ منتصف أكتوبر الماضي وحتى الآن زاد بنحو 10 أضعافه مقارنة بـ2017.

وأكد حنا، أن معظم السياح الأجانب هم من الجنسيات الروسية والصينية والإيطالية والفرنسية، متوقعا أن تتضاعف أعداد الزوار عشرات المرات خلال الموسم هذا العام مقارنة بالأعوام الفائتة.

وأشار إلى أن القلعة حققت إيرادات بقيمة 240 ألف ليرة سورية منذ افتتاح كوة التذاكر وحتى تاريخه، وأن سعر تذكرة دخول السائح الأجنبي تبلغ 500 ليرة (أقل من دولار واحد)، والسوري 75 ليرة، والطلاب والعسكريين 50 ليرة.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 20 مليون ليرة (نحو 38 ألف دولار) للبدء بمشروع ترميم الأماكن الخطرة في القلعة، وإعادة تأهيل الحمامات فيها ووضعها بالخدمة قبل بداية الموسم السياحي المقبل.

وفي وقت سابق أعلنت شركة "كليو" السياحية الفرنسية عزمها على تنظيم رحلات سياحية إلى سوريا انطلاقا من أبريل، حيث ستتضمن الرحلات زيارة دمشق واللاذقية وتدمر وقلعة الحصن وبلدة معلولا التاريخية، بسعر 3 آلاف يورو للتذكرة السياحية الواحدة.

المصدر: "الوطن"