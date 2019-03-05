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هل حان موعد شراء الأسهم السعودية؟

مال وأعمال

هل حان موعد شراء الأسهم السعودية؟
Reuters
هل حان موعد شراء الأسهم السعودية؟
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اعتبرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية في تقرير نشرته الثلاثاء، أن سوق الأسهم السعودية باتت أقل جاذبية إذا ما قورنت بدبي، حيث أن قيمة أسهم بعض الشركات السعودية قد بلغت ذروة أسعارها.

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وذكرت الوكالة أن السعودية التي توشك على الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI، باتت تجذب للمرة الأولى اهتمام العديد من مديري الصناديق الاستثمارية، لكن بعض المستثمرين المطلعين على الأسواق الخليجية يؤكدون أن دبي تقدم مكاسب أكبر.

وأوضحت، أن أكبر الأسهم السعودية قد صعدت استعدادا لإدراجها على هذا المؤشر، في حين تعرضت سوق دبي لنكسة العام الماضي بسبب مخاوف مرتبطة بشكل أساسي بقطاعها العقاري الذي يعد أحد أركانها الاقتصادية الأساسية.

وقال جيمس جونستون الرئيس المشارك في الشركة الاستثمارية "RWC Partners LLC" التي تشرف على استثمارات بـ15 مليار دولار: "نعتقد أن السوق الإماراتية بلغت القاع بالنسبة للقطاع العقاري، وقمنا باستغلال هذه الفرصة لخفض ممتلكاتنا في السعودية، وإعادة استثماراها في الإمارات. أسهم العقارات رخيصة جدا وجذابة".

وأكد الخبير، أن شركته ما زالت مهتمة بالسوق السعودية، لكن الأسهم السعودية ليست رخيصة وبعضها بلغ سعره الكامل.

يذكر أنه تمت إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في يونيو الماضي، وفي تقرير خاص نشره مؤشر MSCI في فبراير 2018، حول ترقية المملكة إلى مصاف الأسواق الناشئة، أكد التقرير أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية عدة.

المصدر: "بلومبرغ"

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