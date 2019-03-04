قطر توقع اتفاقا شاملا للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي

وقعت قطر بالأحرف الأولى على اتفاق شامل للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي، سيتم بموجبه فتح الأجواء بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان نشرته اليوم الاثنين، إنها وقعت أول اتفاق من هذا النوع بين الاتحاد الأوروبي وشريك في منطقة الخليج.

Qatar-EU Comprehensive Air Transport Agreement Initialed pic.twitter.com/zqI0jUpaFG — المواصلات والاتصالات (@MOTC_QA) March 4, 2019

ويمنح الاتفاق الخطوط الجوية القطرية امتيازات نوعية ومتعددة بينها تسيير رحلات الركاب والشحن مع دول الاتحاد الأوروبي الـ28.

ووقع الاتفاق عن الجانب القطري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، وعن الجانب الأوروبي رئيس وحدة شؤون النقل الدولي في المفوضية الأوروبية كارلوس أكوستا.

وتم التوقيع بحضور وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر.

Qatar-EU 🇪🇺🇶🇦 Comprehensive Air Transport Agreement allows for open airspace between Qatar and all the EU member states with unlimited access to their respective territories, in addition to daily shipment flights between the two sides. pic.twitter.com/DDBHTJ0gje — المواصلات والاتصالات (@MOTC_QA) March 4, 2019

وقال السليطي، إن "هذا الاتفاق سيتيح فتح الطريق لتحرير حقوق النقل الرئيسية بين قطر والأسواق الأوروبية، التي تعد من أقدم وأكبر أسواق النقل الجوي في العالم، بما يساهم في زيادة حركة النقل والسياحة والتبادل التجاري بين الدوحة والعواصم الأوروبية، وتوسيع الشراكة مع دول الاتحاد، وتطوير شبكة خطوط ناقلتنا الوطنية، بما يدعم النمو الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات الحيوية".

يشار إلى أن الاتفاق الموقع بين الدوحة وبروكسل يوفر مستوى جديدا من التنافسية لشركات الطيران في أوروبا وقطر، حيث سيتخذ الطرفان عدة خطوات جريئة من خلال الاتفاق على البنود المتعلقة بالمنافسة العادلة، والبيئة وحماية المستهلك والجوانب الاجتماعية والشفافية.

المصدر: RT