مصر تطرح شركة استراتيجية في البورصة في 2019

كشفت وسائل إعلام عن عزم مصر على طرح جزء من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية "إنبي" في بورصة مصر قبل نهاية النصف الأول من 2019.

ويتولى تحالف يضم "سي آي كابيتال"، المجموعة الرائدة في مجال الخدمات المالية، و"جيفريز إنترناشونال" وبنك الإمارات دبي الوطني ترتيب وترويج الطرح الأولي لأسهم "إنبي" في بورصة مصر.

ووافقت وزارة البترول المصرية في مارس 2017 على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم "إنبي" في البورصة، في إطار خطة لخصخصة جزء مما تملكه الحكومة من شركات وبنوك.

وكان الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المصري الحكومي أشرف غزالي قد توقع في وقت سابق أن تتراوح حصيلة طرح "إنبي" في البورصة ما بين 100 و150 مليون دولار.

المصدر: "رويترز"