100 شركة عربية ناشئة في منتدى "دافوس- البحر الميت 2019"

افتتح المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين باب التسجيل أمام 100 شركة عربية ناشئة للانضمام إلى اجتماع منتدى "دافوس 2019" في البحر الميت بالأردن.

وقال نائب رئيس مركز الشؤون الجيوسياسية والإقليمية في المنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوشيك، إن المشهد الاقتصادي للعالم العربي يشهد تغيرات على يد شركات ورجال وسيدات الأعمال الشباب في المنطقة، من خلال دعم الحلول المبتكرة والعملية، وتعمل الشركات الناشئة على تحسين الحياة اليومية للعديد من الأفراد، ودفع أشكال جديدة من التعاون الإقليمي.

وأضاف دوشيك، أن المنتدى يثق بأن الشركات الناشئة التي تحتضن إمكانات الثورة الصناعية الرابعة تلعب دورا أساسيا في تشكيل مستقبل صناعاتها ومجتمعاتها بشكل عام.

وستعمل لجنة الاختيار المكونة من عدد من الخبراء والقادة الإقليميين في النظام الإيكولوجي الجديد مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين على اختيار 100 شركة عربية واعدة للانضمام إلى اجتماع المنتدى.

وستتمكن الشركات التي يقع الاختيار عليها من التواصل بشكل مباشر مع قادة من عالم الأعمال والسياسة خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سيعقد في البحر الميت الشهر المقبل.

المصدر:"عمون"