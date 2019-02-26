السعودية تزود مصر بنصف مليون برميل نفط شهريا

أفاد وزير البترول المصري اليوم الثلاثاء، بأنه تم الاتفاق مع شركة "أرامكو" السعودية على تمديد توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة 6 أشهر جديدة بدءا من يناير الماضي.

وقال الوزير طارق الملا، لوكالة "رويترز" للأنباء، إن "الشركة ستورد أكثر من 500 ألف برميل شهريا من الخام في الفترة من يناير وحتى يونيو المقبل"، دون أن يكشف أية تفاصيل مالية.

وكانت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة قد بدأت بتوريد الخام للمصافي المصرية بشكل تجريبي في نوفمبر من عام 2017، ثم بدأت التوريد بشكل منتظم في 2018.

يذكر أن السعودية اتفقت في أبريل من العام 2016 على تزويد مصر بسبعمئة ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.

المصدر: "رويترز"