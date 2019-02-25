إليك أفضل 5 دول تبدأ فيها حياتك المهنية

كشف تصنيف عالمي عن أفضل الدول لبدء حياة مهنية ناجحة في 2019، وجاءت قطر في مقدمة القائمة، فيما احتلت روسيا المرتبة الرابعة عالميا.

واستند التصنيف إلى مسح استقصائي قام به 7 آلاف شخص عبر العالم من محترفي الأعمال. واعتمد المسح على معايير تتعلق بجاذبية سوق العمل والاستقرار الاقتصادي وريادة الأعمال والابتكار والمساواة في الدخل.

ووفقا للمسح فقد تقدمت قطر في تصنيف العام الجاري سبعة مراكز، بعدما كانت في العام الماضي تحتل المركز الثامن في هذا التصنيف، فيما حافظت روسيا والإمارات في 2019 على نفس ترتيب 2018.

وفيما يلي جدول يظهر ترتيب أفضل 5 دول لبدء حياة مهنية ناجحة، وفقا لما نشره موقع "UsNews" الأمريكي:

المصدر: "UsNews"