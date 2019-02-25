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انخفاض أسعار النفط بفعل زيادة في الصادرات الأمريكية

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط بفعل زيادة في الصادرات الأمريكية
Reuters
انخفاض أسعار النفط بفعل زيادة في الصادرات الأمريكية
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، تحت وطأة معروض وفير بسبب تنامي الصادرات الأمريكية ومنافستها المنتجين التقليديين من الشرق الأوسط إلى أسواق رئيسية مثل آسيا.

وفي الساعة 07:12 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود خام "برنت" العالمي عند 67 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.2% عن الإغلاق السابق، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 57.20 دولار للبرميل بنسبة 0.1% عن الجلسة السابقة.

وتلقت الأسواق دعما بعد أن قال محللون، إن واشنطن وبكين توشكان على تسوية نزاعات تجارية نالت من النمو الاقتصادي العالمي.

وعزا متعاملون في أسواق النفط الانخفاض إلى وفرة المعروض النفطي وسط تنامي الصادرات من الولايات المتحدة، ما يجبر الموردين الآخرين ولاسيما من الشرق الأوسط على عرض تخفيضات على أسعار خاماتهم.

المصدر: "رويترز"

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