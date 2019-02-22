المنتدى السعودي الصيني يختتم أعماله بـ 35 اتفاقية بقيمة 28 مليار دولار

اختتم المنتدى السعودي الصيني الجمعة، بتوقيع 35 اتفاقية بأكثر من 28 مليار دولار، وسط حضور أكثر من 1000 مشارك، بينهم صناع قرار ومستثمرون ومهتمون بالشأن الاقتصادي.

وشملت اتفاقيات التعاون قطاعات مثل الطاقة المتجددة وصناعة البتروكيميائيات وتقنية المعلومات والبنية التحتية.

منتدى الاستثمار السعودي الصيني يُتوَّج بـ 35 اتفاقية، و 4 تراخيص لشركات صينية، تقدر بأكثر من 28 مليار دولار أمريكي، وسط حضور أكثر من 1000 مشارك وزائر، بينهم صناع قرار ومستثمرون ومهتمون بالشأن الاقتصادي.https://t.co/VF1fjvk2T6#محمد_بن_سلمان_في_الصين#واسpic.twitter.com/PFfggyao7N — واس (@spagov) February 22, 2019

وشهد المنتدى الذي عقد تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الصين، مشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة في المعرض المصاحب للمنتدى، الذي عقد تحت شعار "استثمر في السعودية".

المصدر: "واس"