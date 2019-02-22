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المنتدى السعودي الصيني يختتم أعماله بـ 35 اتفاقية بقيمة 28 مليار دولار

مال وأعمال

المنتدى السعودي الصيني يختتم أعماله بـ 35 اتفاقية بقيمة 28 مليار دولار
Reuters
المنتدى السعودي الصيني يختتم أعماله بـ 35 اتفاقية بقيمة 28 مليار دولار
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اختتم المنتدى السعودي الصيني الجمعة، بتوقيع 35 اتفاقية بأكثر من 28 مليار دولار، وسط حضور أكثر من 1000 مشارك، بينهم صناع قرار ومستثمرون ومهتمون بالشأن الاقتصادي.

وشملت اتفاقيات التعاون قطاعات مثل الطاقة المتجددة وصناعة البتروكيميائيات وتقنية المعلومات والبنية التحتية.

وشهد المنتدى الذي عقد تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الصين، مشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة في المعرض المصاحب للمنتدى، الذي عقد تحت شعار "استثمر في السعودية".

المصدر: "واس"

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