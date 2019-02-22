النفط يصعد بدعم من تخفيضات أوبك"

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة، بدعم من استمرار خفض الإمدادات من منظمة "أوبك" والمستقلين، وآمال باحتمال توصل واشنطن وبكين قريبا إلى نهاية للنزاع التجاري القائم بينهما.

وبلغت عقود مزيج "برنت" العالمي، بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش، 67.15 دولار، بزيادة قدرها 8 سنتات عن التسوية السابقة، كما صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بواقع 10 سنتات، إلى 57.06 دولار للبرميل.

لكن على الرغم من هذا، ظلت الأسعار دون مستوى ذروة 2019، الذي بلغته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سجل في الاسبوع الماضي مستوى قياسيا، عند 12 مليون برميل يوميا، وارتفعت صادراتها أيضا.

المصدر: "رويترز"