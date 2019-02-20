مصر تشتري 360 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إنها اشترت 360 ألف طن من القمح في مناقصة دولية، الالأربعاء.

وأضافت الهيئة أن المشتريات تشمل 180 ألف طن من القمح الفرنسي، و60 ألف طن من القمح الروسي، و60 ألف طن من القمح الأوكراني، و60 ألف طن من القمح الروماني.

وقال تاجر أوروبي: "حجم القمح الذي اشتري من منطقة البحر الأسود خيب أمل المصدرين في غرب أوروبا".

وأضاف قائلا: "الأسعار الفرنسية خفضت مرارا في المفاوضات.. وتبدو مناسبة".

وأعلنت الهيئة مناقصة يوم الثلاثاء الماضي، لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن في الفترة من 5 إلى 15 أبريل المقبل.

المصدر: رويترز