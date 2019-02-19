شركة طيران عالمية تباع بسنت واحد

سلطت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء الضوء على أزمة الديون التي تعيشها شركة "جيت إيرويز إنديا"، والتي تعد أكبر شركة خطوط جوية متكاملة الخدمات في الهند.

وذكرت الوكالة أن الشركة ستقوم ببيع حصة الأغلبية مقابل 1 روبية هندية، أي أكثر بقليل من سنت أمريكي واحد، وذلك في إطار خطة إنقاذ من قبل مقرضين ممولين من قبل الحكومة الهندية، والتي تهدف لإنعاش الشركة.

Why a major airline is being sold for 1 cent https://t.co/tHDlw97ISa — Bloomberg (@business) February 19, 2019

وأشارت إلى أن الشركة ستصوت على ترتيبات الإنقاذ في 21 فبراير الجاري، وتأتي الخطة في وقت حرج تمر به الهند، حيث أن البلاد مقبلة على انتخابات عامة بعد أسابيع فقط.

وأضافت أن الشركة الهندية تكبدت خسائر فادحة خلال السنوات الـ12 عشر الماضية، ويبلغ صافي ديونها 72.99 مليار روبية (حوالي مليار دولار)، في ظل ارتفاع الضرائب والمنافسة الشديدة.

وأوردت الوكالة أن "جيت إيرويز إنديا" لم تقدم تقريرا عن وضعها المالي في نهاية ديسمبر الماضي، إلا أن حسابات "بلومبرغ" تظهر أن لدى الشركة سيولة نقدية بنحو 3.55 مليار روبية، لكنها تخلفت عن سداد قروض مستحقة بحلول 31 ديسمبر وتأخرت عن مدفوعات للموظفين.

المصدر: "بلومبرغ"