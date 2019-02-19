OMV النمساوية تتوقع أفول نجم أوكرانيا بلدا لترانزيت الغاز

رجح راينر زيلي رئيس شركة OMV النمساوية بحديث لصحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung، أن يفضي تشغيل "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي لأوروبا إلى إلغاء الدور الأوكراني في الترانزيت.

وذكر زيلي المنخرطة شركته في مشروع "السيل الشمالي-2" أن تشغيل الخط سيجعل دول شرق أوروبا تفقد إمكانية فرض الأسعار المرتفعة لقاء الترانزيت عبر أراضيها، وهو من الإيجابيات من وجهة نظر السوق والمنافسة الشريفة.

وأعرب عن ثقته بعدم جواز تجاهل وإهمال أوكرانيا، لأن الاتحاد الأوروبي بعد التخلي عن الطاقة النووية والفحم سيحتاج إلى المزيد من الغاز، ولذلك ستكون كافة شركات الطاقة بما فيها OMV، معنية باستخدام جميع طرق النقل المتاحة.

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وأشار زيلي، إلى وجود توازن واضح بين أوروبا وموسكو في ما يتعلق بقضية الطاقة، وأضاف: الطرف الأول يحتاج للغاز والثاني لعائداته، لافتا إلى أن روسيا لا تزال مورّدا موثوقا للغاز إلى أوروبا منذ خمسين عاما.

المصدر: نوفوستي