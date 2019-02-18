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لأول مرة.. ليموزين الكرملين في الإمارات (صورة)

مال وأعمال

لأول مرة.. ليموزين الكرملين في الإمارات (صورة)
Sputnik
لأول مرة.. "ليموزين بوتين" في الإمارات
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عرضت في أبوظبي في إطار معرض "آيدكس" الدولي سيارة "آوروس" الجديدة بنسختها التجارية عن ليموزين الكرملين، لتكون الإمارات أول بلد أجنبي تعرض فيه "آوروس".

وسبق لموسكو وأبوظبي أن وقعتا اتفاقا مبدئيا يتيح دخول الإمارات في شراكة إنتاج سيارات "آوروس" يستثمر الجانب الإماراتي بموجبه 110 ملايين يورو في المشروع.

وستوجه الاستثمارات لتطوير وإنتاج سيارات فاخرة مشابهة للتي صنعت لنخبة المسؤولين الروس في إطار "كورتيج"، وذلك تحت علامة "آوروس" التجارية الروسية.

يشار إلى أن "آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج سلسلة كاملة من السيارات الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين تشمل الليموزين، والسيارات العادية وذات الدفع الرباعي إضافة إلى الحافلات الصغيرة الفاخرة.

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

الملفت في "آوروس" التي استقلها بوتين خلال مراسم تنصيبه رئيسا لروسيا في مايو الماضي، أنها تعمل بنوعين من المحركات حسب الطلب، أجنبي من إنتاج "بورش" بقوة 600 حصان، وروسي هجين بقوة 860 حصانا و12 أسطوانة وسعة 6,6 ليتر.

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المصدر: RT

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