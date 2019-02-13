قطر تعيد حساباتها بعد إنقاذ مبنى لكوشنر من صعوبات مالية

قال مصدران، إن استثمارا غير مقصود لقطر أنقذ عقارا من الإفلاس تملكه عائلة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، دفع الدوحة إلى إعادة النظر في استراتيجية الاستثمار .

وذكرت "رويترز" أن، قطر أصيبت بالدهشة من هذا الاستثمار، فهي ساعدت عن غير قصد في إنقاذ ناطحة سحاب تملكها عائلة جاريد كوشنر، الذي وصفته الوكالة بحليف مقرب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأبرمت بروكفيلد، وهي شركة استثمار عقاري عالمية ضخت فيها الحكومة القطرية استثمارات عديدة.

في صفقة العام الماضي أنقذت برج شركات كوشنر، رقم 666 في الجادة الخامسة بمانهاتن في نيويورك، من صعوبات مالية.

وأضاف المصدران أن الدوحة قررت أن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، سيسعى إلى تفادي ضخ أموال في صناديق أو أوعية استثمارية أخرى لا يسيطر عليها بشكل كامل.

وأشارا إلى أن التحول في استراتيجية جهاز قطر للاستثمار قد يؤدي إلى تعقيدات كبيرة على ساحة الاستثمار العالمية، نظرا لأن جهاز قطر للاستثمار هو أحد كبار المستثمرين السياديين في العالم، حيث يدير أصولا بما يزيد عن 320 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"