"هآرتس": نتنياهو وقادة عرب سيناقشون الجزء الاقتصادي لـ"صفقة القرن" بوارسو

قالت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيشارك في مؤتمر بوارسو إلى جانب قادة من السعودية والبحرين ودول عربية أخرى.

وأضافت "من المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال المؤتمر بينس وبومبيو، كما سيصل جرينبلات وكوشنر للحدث ويناقشان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقادة عرب الجزء الاقتصادي من "صفقة القرن"، خاصة وأن واشنطن أعلنت تأجيل عرض الصفقة حتى ما بعد نهاية الانتخابات في إسرائيل، علما أن الحديث يدور الآن عن نشر الجزء الاقتصادي من الصفقة.

وتابعت بالقول "كوشنر وغرينبلات أجريا الصيف الماضي زيارة لعدد من الدول العربية والتي تركز على الشق المالي والاقتصادي للصفقة المرتقب إعلانها، وحاولا إقناع دول الخليج بالاستثمار في مشاريع بقطاع غزة، وكانت الإجابة التي حصلا عليها هو أنه من الممكن الاستثمار فقط إذا ما اتضحت التفاصيل الكاملة لخطة السلام الأمريكية الجديدة".

وذكرت الصحيفة أن "كوشنر سيلقي خطابا علنيا عن صفقة القرن خلال المؤتمر، وهذه هي المرة الثانية منذ العمل على تلك الصفقة التي يتحدث فيها صهر ترامب بشكل مسهب عنها، كانت المرة السابقة خلال حضوره منتدى "سابان" في ديسمبر 2017".

ولفتت إلى أن هناك حوالي 60 دولة وافقت على المشاركة في الحدث ومن بينها دول عربية مثل مصر والسعودية والبحرين واليمن والأردن والكويت والمغرب وسلطنة عمان والإمارات وتونس، مشيرة في السياق إلى أنه في العام الأخير لوحظ دفء في العلاقات بين تل أبيب وعدد من الدول العربية و3 عواصم يسعى رئيس وزراء إسرائيل إلى تطوير العلاقات معها، وهي الرياض والمنامة والرباط.

المصدر: صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية