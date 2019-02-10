بنك روسي يكذب نبأ وكالة "رويترز" حول نقل أموال "PDVSA" الفنزويلية إليه

كذّب عملاق الغاز الروسي"غاز بروم" نبأ وكالة رويترز، حول فتح شركة النفط الفنزويلية حسابات جديدة لها في "غاز بروم بنك" ونقلها أصولها المالية إلى هذه الحسابات درءا للعقوبات الأمريكية.

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وقالت شركة "غاز بروم بنك" الروسية، اليوم الأحد، في بيان نقلته وكالة رويترز نفسها، إن شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) لم تفتح أي حسابات جديدة في الآونة الأخيرة لدى مصرفها (غاز بروم بنك)، وإن حساباتها الموجودة لدى البنك مفتوحة قبل عدة سنوات.

وشددت المصرف الروسي على أن"معلومات رويترز غير صحيحة. باعتبار شركة (PDVSA) واحدة من أكبر شركات النفط في العالم، وهي تمتلك حسابات مفتوحة في العديد من البنوك الكبرى، بما في ذلك البنوك الدولية. وفي إطار التفاعل مع العديد من شركات العملاء في البنوك الروسية، تم فتح حسابات لمجموعة GPB PDVSA منذ عدة سنوات".

وأوضحت غاز بروم بنك:"نشدد على أنه لم يتم فتح حسابات جديدة وأن البنك لا يعتزم فتح أي حسابات جديدة".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر مجهولة لم تسمها، يوم السبت، أن شركة النفط الفنزويلية "PDVSA" نقلت حساباتها البنكية للمشروعات النفطية المشتركة مع شركة "غاز بروم" الروسية، إلى شركة "غاز بروم بنك" على خلفية العقوبات الأمريكية، وأنها كلفت عملاءها بتحويل الأموال من مبيعات النفط إلى حساباتها الجديدة في هذا البنك الروسي.

وأعلنت الولايات المتحدة في 28 يناير الماضي فرض عقوبات على شركة "PDVSA" النفطية الفنزويلية، وحجبت أصول ومصالح الشركة في ولايتها القضائية بمبلغ 7 مليارات دولار، وحظرت أيضاً التعامل معها. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا إن واشنطن قدمت إلى خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض الذي نصّب نفسه رئيسا، إمكانية الوصول إلى حسابات الحكومة الفنزويلية في البنوك الأمريكية.

المصدر: رويترز+ نوفوستي