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فرنسا واليابان تؤيدان إجراء حوار دائم مع روسيا

أخبار العالم

فرنسا واليابان تؤيدان إجراء حوار دائم مع روسيا
RT
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دعا وزراء الخارجية والدفاع اليابانية والفرنسية خلال اجتماع مشترك، إلى تطوير حوار رفيع المستوى مع روسيا، وذلك في بيان مشترك نشرته الدائرة الصحفية لوزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "كلا البلدين مهتمة بالحفاظ على حوار دائم رفيع المستوى مع روسيا"، مشيرة إلى أنه حتى يكون هذا الحوار مثمرا فإنه يجب "الامتثال للمبادئ التي تتقاسمها فرنسا واليابان، على أساس احترام القانون".

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ووفقا لبيان الخارجية الفرنسية، فقد أعرب الجانبان في الوقت نفسه، عن التزامهما ببيان مجموعة السبع فيما يتعلق بالحالة في مضيق كيرتش، قائلة: "تؤكد فرنسا واليابان مجددا دعوتهما إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي ومنع التصعيد مجددا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن باريس وطوكيو أطلقتا حوارا عالميا في المجال البحري، وذلك في المحادثات الوزارية في برست الفرنسية على صيغة 2 + 2.

المصدر: RT

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