محاكمة "نموش".. "مجرم محترف" عاد من سوريا إلى بلجيكا

مثل الفرنسي، مهدي نموش، أمس الخميس أمام محكمة الجنايات ببروكسل لمحاكمته بقضية قتل 4 أشخاص في المتحف اليهودي بالعاصمة البلجيكية بروكسل في مايو 2014.

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ويحاكم نموش، البالغ من العمر 33 عاما، مع ناصر بيندرر، وهو فرنسي أيضا يعتقد أنه كان شريكه، بتهمة ارتكاب 4 عمليات قتل إرهابية، بعيد عودته من القتال في سوريا، وهو يواجه حكما بالسجن المؤبد.

ويفترض أن تستمر المحاكمة، التي تجري وسط إجراءات أمنية مشددة، حتى الأول من مارس، وسيستمع خلالها القضاة لحوالي 100 شاهد.

ويفيد محضر الاتهام بأن نموش أطلق النار في بهو مدخل المتحف اليهودي في 24 مايو 2014، ما أدى لمقتل زوجين سائحين إسرائيليين ومتطوعة فرنسية وموظف بلجيكي شاب. وتمت جرائم القتل بمسدس وبندقية كلاشنيكوف خلال 82 ثانية، كما لو أنها نفذت بيد قاتل محترف.

المصدر: أ ف ب