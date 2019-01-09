ابن ترامب يقارن جدار المكسيك بسور حديقة الحيوانات

قارن دونالد ترامب جونيور، الابن البكر للرئيس الأمريكي، مسألة الجدار الذي ينوي والده بناءه على الحدود مع المكسيك بـ"سور حديقة حيوانات".

وكتب دونالد الابن على حسابه في موقع "إنستغرام"، الثلاثاء، "هل تعلمون لماذا بإمكانكم قضاء يوم ممتع في حديقة الحيوانات؟ لأن الجدران تفي بالغرض".

ونشر هذه الرسالة على الإنترنت بعد الكلمة التي ألقاها والده من مكتبه البيضاوي، إلا أنه سارع إلى إزالتها بعد قليل من حسابه، وعقب انتقاده من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

Immigrants as caged animals, from the First Son pic.twitter.com/nsAJRASvnM — Emily Jane Fox (@emilyjanefox) ٩ يناير ٢٠١٩

ويشتهر ترامب الابن بتصريحاته المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، لحشد تأييد مواطنيه لخطته القاضية ببناء جدار على الحدود مع المكسيك لمواجهة ما اعتبره "أزمة إنسانية وأمنية".

وقال ترامب: "أخاطبكم هذا المساء لأننا نشهد أزمة إنسانية وأمنية متزايدة على حدودنا الجنوبية".

ويطالب ترامب بتخصيص 5.6 مليارات دولار لبناء جدار حدودي من أجل منع عبور المهاجرين إلى بلاده، وهو ما يرفضه أعضاء الحزب الديمقراطي، معتبرين أن الرئيس "يضخم" الأزمة، وأن الجدار ليس إلا "مناورة سياسية لا تستحق التمويل".

وجعل ترامب من مشروع بناء الجدار الحدودي قضية محورية لسياسته الداخلية، واصفا الحدود بأنها "بوابة مشرّعة أمام المجرمين والإرهابيين ومن ينتحلون صفة طالبي اللجوء".

المصدر: أ ف ب