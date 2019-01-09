 
مباشر

ابن ترامب يقارن جدار المكسيك بسور حديقة الحيوانات

أخبار العالم

ابن ترامب يقارن جدار المكسيك بسور حديقة الحيوانات
AFP Brendan Smialowski
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنه البكر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lau0

قارن دونالد ترامب جونيور، الابن البكر للرئيس الأمريكي، مسألة الجدار الذي ينوي والده بناءه على الحدود مع المكسيك بـ"سور حديقة حيوانات".

وكتب دونالد الابن على حسابه في موقع "إنستغرام"، الثلاثاء، "هل تعلمون لماذا بإمكانكم قضاء يوم ممتع في حديقة الحيوانات؟ لأن الجدران تفي بالغرض".

ونشر هذه الرسالة على الإنترنت بعد الكلمة التي ألقاها والده من مكتبه البيضاوي، إلا أنه سارع إلى إزالتها بعد قليل من حسابه، وعقب انتقاده من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشتهر ترامب الابن بتصريحاته المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، لحشد تأييد مواطنيه لخطته القاضية ببناء جدار على الحدود مع المكسيك لمواجهة ما اعتبره "أزمة إنسانية وأمنية".

وقال ترامب: "أخاطبكم هذا المساء لأننا نشهد أزمة إنسانية وأمنية متزايدة على حدودنا الجنوبية".

ويطالب ترامب بتخصيص 5.6 مليارات دولار لبناء جدار حدودي من أجل منع عبور المهاجرين إلى بلاده، وهو ما يرفضه أعضاء الحزب الديمقراطي، معتبرين أن الرئيس "يضخم" الأزمة، وأن الجدار ليس إلا "مناورة سياسية لا تستحق التمويل".

وجعل ترامب من مشروع بناء الجدار الحدودي قضية محورية لسياسته الداخلية، واصفا الحدود بأنها "بوابة مشرّعة أمام المجرمين والإرهابيين ومن ينتحلون صفة طالبي اللجوء".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

على غرار أوروبا.. جواز سفر إفريقي موحد قد يرى النور قريبا