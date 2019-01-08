أنباء عن قرب إدخال الأموال القطرية إلى غزة بشروط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع وصول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لقطاع غزة خلال يومين، أو مساء الخميس.

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وقالت القناة العاشرة العبرية، إن قطر والمبعوث الخاص الدولي نيكولاي ملادينوف، أبلغا حماس مساء أمس، بأن الدفعة الثالثة ستصل القطاع خلال يومين.

وحسب القناة، فإن قطر ستحول الأموال إلى غزة، مساء الخميس المقبل، بشرط عدم تصعيد الأوضاع الأمنية في القطاع.

وجاء هذا التقرير مناقضا لما تحدث عنه الإعلام الإسرائيلي أمس الاثنين حول اتخاذ الحكومة قرار تجميد نقل الأموال القطرية لغزة بدعوى "التصعيد الأخير جنوبي إسرائيل، وإطلاق قذيفة من القطاع" قبل يومين.

وسبق لوزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان وكتب في تويتر: "من العار أن يكون نتنياهو قد توصل الآن فقط إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل لا تستطيع تمويل الإرهاب ضد نفسها، وآمل أن يكون هذا القرار مطلقا وغير مرتبط بالانتخابات، وأننا لن نرى بعد 9 أبريل نتنياهو يجدد تحويل الأموال إلى حماس".

المصدر: وكالات