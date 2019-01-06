ترامب: الحكومة تنظر في قضية الأمريكي المعتقل في روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السلطات تدرس مسألة المواطن الأمريكي، بول ويلان الذي احتجزته السلطات الروسية في موسكو سابقا للاشتباه بتورطه في نشاطات تجسس.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن ترامب حديثه للصحفيين قوله: "نحن ندرس هذه المسألة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال ويلان أثناء تنفيذه لنشاط تجسسي، وفتحت قضية جنائية بحقه.

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ورفعت إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي دعوى جنائية ضد ويلان بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس)، التي تنص على عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة.

ويحمل ويلان جنسيات الولايات المتحدة وكندا وإيرلندا وبريطانيا.

المصدر: تاس