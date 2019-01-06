مقتل شخصين بانفجار في مبنى سكني جنوب شرقي أوكرانيا

هزّ انفجار مبنى سكنيا وسط مدينة ماريوبول على ساحل بحر آزوف جنوب شرقي أوكرانيا، وقتل فيه شخصان وأصيب آخرون.

وذكر موقع"0629" المحلي، أن الانفجار وقع الليلة الماضية في الطابق الثالث من المبنى وتدل المعلومات الأولية، على انفجار قنبلة يدوية.

ويؤكد شهود عيان، أن الانفجار كان قويا وسمعت أصداؤه في أجزاء المدينة وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

وأشارت شرطة المدينة، إلى أنه تعمل في مكان الحادث، مجموعة تحري وتحقيق تضم خبراء متفجرات وعسكريين.

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وينتشر في أوكرانيا السلاح والذخيرة بشكل كبير منذ بدء العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الأوكراني ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد جنوب شرقي البلاد.

المصدر: وكالات