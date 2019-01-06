ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار الفلبين إلى 126 قتيلا

أعلنت سلطات الفلبين أن حصيلة ضحايا الإعصار الذي ضرب وسط البلاد أواخر ديسمبر الماضي، قد بلغت 126 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الطوارئ الفلبينية إدغار بوساداس، إنه "خلال يومين فقط هطلت أمطار غزيرة فاق معدلها النسبة العادية في شهر كامل في منطقة بيكول جنوب شرق مانيلا".

ولفت إلى أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم في بيكول، موضحا أن معظمهم قضوا غرقا أو بسبب الانهيارات الأرضية.

كما أكد أن "عمليات البحث عن ناجين مستمرة لكن الوحول وتحرك التربة تشكل تحديا كبيرا لفرق الإنقاذ"، مشيرا إلى أن 26 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وضرب إعصار "أوسمان" الفلبين الأسبوع الماضي ولم يكن مصحوبا برياح قوية، إلا أنه تسبب بأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وزعزعت الأراضي، وسببت الكثير من الانهيارات الأرضية.

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ولم يتخذ عدد كبير من السكان الاحتياطات اللازمة في الأرخبيل المعتاد على الظواهر المناخية القاسية وذلك لأن الإعصار لم يكن مصنفا في خانة التسونامي، كما أن الكثيرين رفضوا مغادرة منازلهم في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

ويضرب الفيليين سنويا زهاء 20 إعصارا وعاصفة، تودي بحياة المئات، وتتسبب الفقر المدقع للملايين.

المصدر: وكالات