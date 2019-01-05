مهاجرون عالقون في المتوسط بانتظار موافقة دول أوروبية على استقبالهم

أعلنت منظمتان دوليتان أن نحو 50 مهاجرا أنقذتاهما في البحر الأبيض المتوسط عالقين على متن سفينتا إغاثة تابعتين للمنظمتين ينتظرون الموافقة على استقبالهم من قبل دول أوروبية.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدثة باسم المنظمة الإنسانية الألمانية غير الحكومية "سي ووتش" قولها، إن "الأوضاع ما زالت على حالها"، موضحة أن السفينة "سي ووتش 3" كانت متوقفة بسبب الطقس العاصف قبالة سواحل مالطا التي رفضت على غرار إيطاليا إعطاءها الإذن بالرسو.

وأشارت الحقوقية إلى وجود 32 مهاجرا على متن "سي ووتش 3" أنقذتهم سفينة الإغاثة في 22 ديسمبر بينهم 3 أطفال. كذلك لا تزال سفينة إغاثة تابعة للمنظمة الألمانية غير الحكومية "سي آي" عالقة في المتوسّط وعلى متنها 17 مهاجرا.

وفي السياق، كتب أليساندرو ميتس من منظمة "ميديتيرانيا" الإيطالية أمس الجمعة على تويتر، أن طفلا يبلغ عاما واحدا واثنين آخرين يبلغان ستة وسبعة أعوام "يتقيّؤون باستمرار ويواجهون خطر الجفاف وانخفاض الحرارة".

وأظهر تسليط المنظمتين المذكورتين الضوء على وضع المهاجرين العالقين في المتوسط فشل دول من الاتحاد الأوروبي على الاتفاق حول هذه القضية الإنسانية، فقد رفضت إيطاليا ومالطا وإسبانيا وهولندا رفض استقبالهم في بادئ الأمر، لكن ألمانيا وهولندا أعلنتا لاحقا أنهما ستستقبلان بعضا منهم شرط قيام دول أخرى بالمثل.

المصدر: "أ.ف.ب"