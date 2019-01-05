ماكرون يدعو قادة "السترات الصفراء" للحوار

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، المحتجين أصحاب "السترات الصفراء" إلى الحوار والابتعاد عن العنف خلال المظاهرات التي تعم البلاد.

وكتب ماكرون في تغريدة على تويتر: "مرة أخرى تشهد الجمهورية قسوة مفرطة من قبل المواطنين البسطاء ورموز ورجال الأمن. إنهم جميعا ينسون المغزى الحقيقي والجوهري لعقدنا المدني. العدالة هي التي ستسود، وكل مواطن عليه أن يضبط نفسه من أجل التحول إلى مرحلة المناقشة والحوار".

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "باريسيان" أنه تم إجلاء الممثل الرسمي للحكومة الفرنسية بنجامين غريفو، من مكتبه بعد اقتحام مجموعة من المتظاهرين فناء مقره، مشيرة إلى أن المحتجين حاولوا أيضا اقتحام مبان وزارية أخرى.

وشارك في مسيرات اليوم السبت أكثر من 280 ألف متظاهر وهي الجولة الثامنة من المظاهرات التي بدأت في 17 نوفمبر الماضي بالمطالبة بعدم زيادة الضرائب على بنزين السيارات، ورافقت الاحتجاجات في العاصمة باريس وجميع أنحاء فرنسا اشتباكات مع الشرطة استخدمت خلالها أفراد الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدوم وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

المصدر:"نوفوستي"