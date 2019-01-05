عائلة الأمريكي الموقوف في روسيا بتهمة التجسس تطالب الكونغرس بتحريره

طالبت عائلة عنصر المارينز الأمريكي السابق بول ويلان الموقوف بتهمة التجسّس في روسيا الكونغرس الأمريكي، ووزارة الخارجيّة بالتدخّل لدى موسكو لإطلاق سراحه.

وعبّر شقيقه ديفيد ويلان عن "ارتياح" عائلتهم للجهود التي تبذلها السفارة الأمريكية، وكتب أنّ "طاقم السفارة في موسكو حصل على تصريح قنصلي لزيارة شقيقنا وأكد أن بول في أمان".

وقال إنه يقدر التزام السفير الأمريكي في روسيا جون هانتسمان بمتابعة هذه القضية، وأضاف: "نناشد الكونغرس الأمريكي ووزارة الخارجية مساعدة بول لضمان إطلاق سراحه وعودته إلى بيته".

ولم يحدد ديفيد ما الذي تنتظره العائلة من الكونغرس الذي كان فرض مرارا في السابق عقوبات على روسيا.

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ولا تزال السلطات الأمريكية حذرة حتى الآن حيال هذه القضيّة التي تأتي في وقت وجه فيه الغرب لروسيا اتهامات عدة بالتجسس.

وقال وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، إنّه إذا لم يكن توقيف ويلان مبررا، "سنطالب بإعادته فورا إلى البلاد"، لافتا إلى ضرورة الاطلاع على المزيد حول التهم الموجهة لمواطنه.

المصدر: فرانس بريس