البنتاغون يتلقى طلب مساعدة مجددا من حرس الحدود الأمريكي

نقلت "فرانس برس" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله، إنهم "تلقوا اليوم طلب مساعدة من وزارة الأمن الداخلي" لمساعدة حرس الحدود في التصدي للمهاجرين عند الحدود مع المكسيك.

ولم يكشف المصدر المسؤول الذي رفض الإفصاح عن مضمون الطلب، إلا أنه أشار إلى أن الوزارة تطلب تعزيزات لتنفيذ مهمة محددة، وأن وزارة الدفاع ستحدد حجم العدد والعتاد الضروريين لإنجاز هذه المهمة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في نوفمبر الماضي عن نشر نحو 5600 جندي على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك دعما لحرس الحدود بهدف احتواء وصول آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الحدود الجنوبية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية حول إمكانية نشر جنود على طول حدود الولايات المتحدة الجنوبية في كاليفورنيا وأريزونا، لكن الأمر قد يتم عبر نقل جنود موجودين هناك إلى مناطق حدودية أخرى وليس عبر إرسال جنود إضافيين.

المصدر: أ.ف.ب