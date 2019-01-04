إيران تعتزم إرسال سفنها الحربية إلى المحيط الأطلسي

أعلن نائب قائد القوات البحرية الإيرانية تورج حسني مقدم، أن مجموعة القطع البحرية الإيرانية ستتوجه في 21 مارس المقبل إلى المحيط الأطلسي في مهام قد تستمر خمسة أشهر.

وأضاف الأدميرال حسني مقدم أن هذه المجموعة تشمل مدمرة "سهند" الحاملة للمروحيات بصفتها الأكثر تطورا في منطقة غرب آسيا.

وأوضح مقدم أن مدمرة "سهند" انضمت قبل شهرين إلى الأسطول الجنوبي في سلاح البحر التابع للجيش الإيراني وهي أكثر تطورا مقارنة مع مدمرات الجيل السابق وتبلغ قدراتها ضعف مدمرة "جماران" ولا ترصدها الرادارات و تعمل بأربع محركات.

وأضاف مقدم أن القطع البحرية الـ 59 التابعة لسلاح البحرية الإيرانية تبحر حاليا في خليج عدن لضمان المصالح الإيرانية في المحيط الهندي وتشارك مع باقي القوات المنتشرة هناك في إحلال الأمن للملاحة البحرية الدولية وكذلك نقل رسالة السلام والصداقة، مضيفا أن مهام هذه القطع البحرية سيستمر حتى الشهرين المقبلين.

المصدر: " إرنا"