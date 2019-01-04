استعارة جديدة غير موفقة لترامب

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على Instagram شارة "ميم" "الجدار بات قريبا"، مستعيرا عبارة "الشتاء بات قريبا"، والتي وردت على لسان أحد أبطال مسلسل "لعبة العروش" الشهير.

وعلى صورة الميم، يبدو الرئيس الأمريكي وعبارة "الجدار بات قريبا"، وفي القسم الأسفل من الميم صورة الجدار الذي يعتزم ترامب تشييده على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لمنع تسلل المهاجرين من المكسيك.

تجدر الإشارة إلى أن الشتاء المقبل في "لعبة العروش" يتضمن معنى الخطر المحدق أو نهاية العالم، ما يجعل استعارة ترامب غير موفقة على أقل تقدير.

وفي وقت سابق نشر ترامب، "ميم" تضمن صورة شخصية له وعبارة "العقوبات قريبة" وتاريخ "5 نوفمبر"، وهو موعد سريان العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وبعد هذا النشر في تويتر، طالبت قناة HBO التلفزيونية الأمريكية المنتجة لمسلسل "لعبة العروش"، بعدم استخدام هذا المسلسل لأهداف سياسية.

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المصدر: نوفوستي