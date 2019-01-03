محامي المحتجز الأمريكي: حبس موكلي بتهمة التجسس في روسيا

أكد فلاديمير جيربينكوف، محامي المواطن الأمريكي بول ويلان المحتجز في روسيا بتهمة التجسس، أن محكمة في موسكو أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية.

وقال محامي المتهم: "اختارت المحكمة تدبيرا وقائيا على شكل الحبس.. اليوم أرسلت طعنا ضد قرار المحكمة في حي ليفورتوفو في موسكو.. أطالب بالإفراج عن موكلي بكفالة، تحدده المحكمة".

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وتمكن جهاز مكافحة التجسس في روسيا، من إحباط عملية كبيرة من جانب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وذلك بالقبض على جاسوسين أحدهما أمريكي والآخر نرويجي.

وسمح للسفير الأمريكي لدى موسكو، جون هانتسمان، يوم أمس الأربعاء، بزيارة المتهم ويلان، في مكان احتجازه.

بدورها، ذكرت قناة "سي بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الكندية، قوله إن ويلان يحمل أيضا الجنسية الكندية.

المصدر: نوفوستي