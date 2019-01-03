ترامب ردا على انتقادات رومني: فزت في انتخابات خسرتها

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانتقاد الشديد الذي وجهه له رفيقه الجمهوري ميت رومني الأربعاء، بازدراء المرشح الرئاسي السابق وعضو مجلس الشيوخ الجديد.

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وتعليقا على تصريحات لرومني نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" مساء الثلاثاء، بأن سلوك ترامب في المجمل خلال العامين الأخيرين "دليل على أن الرئيس لم يرق إلى منزلة المنصب"، انتقد ترامب بقوة فشل رومني في الوصول إلى البيت الأبيض عام 2012.

كما وجه ترامب سهام النقد إلى السناتور المنتهية فترته جيف فليك، أحد المشرعين الجمهوريين الذين جاهروا بمعارضة ترامب وأثاروا حنقه.

وكتب ترامب عبر تويتر أمس الأربعاء: "ها هو رومني قد بدأ، لكن بسرعة شديدة! السؤال سيكون هل هو فليك؟ أتمنى ألا يكون كذلك. كنت أود أن يركز ميت على أمن الحدود وأشياء كثيرة أخرى يمكن أن يكون مفيدا فيها. فزت بسهولة وهو لم يفز. عليه أن يكون سعيدا لكل الجمهوريين. كن عضوا في الفريق وفز!".

Here we go with Mitt Romney, but so fast! Question will be, is he a Flake? I hope not. Would much prefer that Mitt focus on Border Security and so many other things where he can be helpful. I won big, and he didn’t. He should be happy for all Republicans. Be a TEAM player & WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2019 г.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من المشرعين الجمهوريين سيقدم على انتقاد ترامب قبيل ترشحه المفترض لفترة جديدة في 2020 أو ما إذا كان ترامب سيواجه منافسين جديين على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

ووبخ السناتور الجمهوري المحافظ راند بول رومني، قائلا: "ستجد الأغلبية العظمى (من المشرعين الجمهوريين) يتمنون لو لم يقلها"، مضيفا أن انتقاد رومني لشخصية الرئيس كان "خطأ كبيرا" ومحاولة من السناتور الجديد لتصوير نفسه بأنه متفوق أخلاقيا.

كما انتقدت رونا مكدانييل، رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية، رومني على تويتر ووصفت مقاله بأنه "هجوم مخيب للآمال وغير بناء" على ترامب.

ويبرز تحرك رومني لتبني موقف أكثر استقلالية، الانقسامات داخل الحزب منذ التغيير الجذري، الذي أدخله ترامب على مواقف المحافظين القديمة بشأن السياسة الخارجية وعجز الميزانية فضلا عن أمور أخرى.

المصدر: رويترز