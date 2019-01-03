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وكالة: القائم بأعمال سفير بيونغ يانغ يطلب اللجوء إلى إيطاليا

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وكالة: القائم بأعمال سفير بيونغ يانغ يطلب اللجوء إلى إيطاليا
GREG BAKER / AFP
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أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن القائم بأعمال السفير الكوري الشمالي لدى روما جو سونغ-غيل، يسعى لطلب اللجوء السياسي إلى إيطاليا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن غيل تقدم في أوائل شهر ديسمبر الماضي إلى الحكومة الإيطالية بطلب اللجوء والحماية الشخصية له ولعائلته، لافتة إلى أنه وأسرته حاليا تحت الحماية وفي مكان آمن.

وذكر مصدر استخباراتي كوري جنوبي أن حكومة بلاده لا يمكنها أن تؤكد صحة المعلومات حول طلب غيل اللجوء لإيطاليا "لأسباب أمنية"، حيث أنه عادة ما تبلغ سلطات البلدان الأجنبية التي يحاول ممثلو كوريا الشمالية الفرار إليها، سلطات سيئول بمثل هذه الحالات.

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ورجح مراقبون، وفقا لـ"يونهاب" أن غيل الذي بدأ عمله منذ مايو عام 2015 خلفا للسفير مون جونغ-نام، قد قرر اللجوء رافضا أمر العودة إلى الوطن بعد انتهاء فترة مهامه لمدة 3 أعوام، لتعليم أطفاله في إيطاليا نظرا لأنه مقيم مع أسرته هناك.

المصدر: "يونهاب"

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