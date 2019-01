خديجة جنكيز تبعث برسالة وشمعة إلى روح خاشقجي بمناسبة العام الجديد

My dearest Jamal

I wish you a happy new year. May your soul rest in peace. عزيزي جمال

كل عام وأنتم بخير

كل عام وأنت وشهداء الحرية بخير

فليشملك الله برحمته ويجعل الجنة مثواك #JamalKhashoggi#JusticeForJamalpic.twitter.com/cfLZHJJben