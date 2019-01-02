خديجة جنكيز تبعث برسالة وشمعة إلى روح خاشقجي بمناسبة العام الجديد

أهدت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، رسالة وشمعة له بمناسبة احتفالات رأس السنة.

وكتبت خديجة تغريدة على صفحتها في "تويتر"، باللغة العربية: "كل عام وأنتم بخير.. كل عام وأنت وشهداء الحرية بخير.. فليشملك الله برحمته ويجعل الجنة مثواك".

My dearest Jamal

I wish you a happy new year. May your soul rest in peace. عزيزي جمال

كل عام وأنتم بخير

كل عام وأنت وشهداء الحرية بخير

فليشملك الله برحمته ويجعل الجنة مثواك #JamalKhashoggi#JusticeForJamalpic.twitter.com/cfLZHJJben — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

وأرفقت جنكيز تغريدتها بصورة لجمال خاشقجي ومعها شمعة مشتعلة.

هذا ولا يزال مصير جثة الصحفي السعودي، الذي قُتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، مجهولا، ولا تزال جريمة قتله تثير جدلا وغضبا عالميا، وسط مطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

المصدر: وكالات