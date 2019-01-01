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بسبب معاملتها السيئة للموظفين.. إقالة متحدثة البنتاغون!

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بسبب معاملتها السيئة للموظفين.. إقالة متحدثة البنتاغون!
Gettyimages.ru
دانا وايت
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إقالة المتحدثة باسمها، دانا وايت، من منصبها وتعيين، تشارلز اي. سامرز، خلفا لها، اعتبارا من مطلع يناير 2019.

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وقال بيان للوزارة أمس الاثنين إنه: "اعتبارا من 1 يناير 2019 يبدأ تشارلز اي. سامرز وظيفته كنائب مستشار وزارة الدفاع المسؤول عن العلاقات العامة".

وتمت إقالة وايت من منصبها كمتحدثة باسم البنتاغون ومستشارته المسؤولة عن العلاقات العامة، بعد فترة قصيرة من استقالة وزير الدفاع، جيمس ماتيس الذي قدم استقالته في 20 ديسمبر المنصرم.

وسبق أن خضعت وايت للتحقيقات بسبب معاملتها السيئة للموظفين العاملين تحت إمرتها.
وفي تغريدة لها على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، مساء الإثنين، قالت المتحدثة المقالة: "أشكر الوزير ماتيس على ما قدمه لي من فرصة لخدمة جنودنا، والمدنيين الذين يدعمونهم. لقد كان هذا شرفا، وميزة لي".

والمتحدث الجديد، تشارلز اي سامرز، كان يعمل مساعدا للمستشار المسؤول عن العلاقات العامة بالوزارة الأمريكية.

المصدر: الأناضول

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