"طفل الثلج" يزعزع الإنترنت في الصين.. والتبرعات تغمر عائلته ومدرسته

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل صيني بشعر كساه الثلج، لتحصد آلاف الإعجابات والتعليقات المشيدة بقوة عزيمة الطفل ورغبته في الدراسة.

وانغ فيومان، البالغ من العمر 8 سنوات، سار كعادته على قدميه إلى مدرسة زونشانبو الابتدائية في مقاطعة يونان الجنوبية، مسافة 4.5 كيلومتر، ليصل بعد ساعتين إلى صفه والثلج يغطى شعره وحاجبيه ورموشه، ما جعل أصدقاءه يسخرون منه.

Chinese boy arrives at school with frozen hair! Little Wang, what a trooper!! #IceBoyhttps://t.co/Ua5IohzOPQpic.twitter.com/wQfm2FRPPK — Rhys Williamson (@rhyswilliamson) 12 janvier 2018

وأثار المشهد معلم فيومان، فالتقط صورة له، ونشرها على تطبيق "ويتشات"، وهو تطبيق محادثات صيني مشهور، وفي غضون ساعات معدودات، انتشرت الصورة كالنار في الهشيم، وأثار الصبي ضجة على الإنترنت، حيث اعتبره الجميع مثالا للعزيمة والإصرار لسكان الريف.

وأطلقت وسائل الإعلام الحكومية على فيومان لقب "طفل الثلج"، في حين اعتبره البعض "بطلا قوميا".

كذلك، انتشرت صورة يدي فيومان وهما متورمتان ومتقرحتان. وأثنى مستخدمو الشبكات الاجتماعية على خط فيومان، ولاحظوا أن صورة يديه تظهر كذلك تحقيقه درجة جيدة جدا في أحد الاختبارات.

ودفعت قصة "طفل الثلج" إلى تدفق المعونات إلى المدرسة، ووصلت إجمالا إلى 330 ألف دولار. وقال مسؤولون محليون إنه سيتم البدء في برنامج يوفر ملابس الشتاء للأطفال المعوزين في المنطقة.

كذلك تدفقت المعونات إلى عائلة الصبي الصيني، وحصل والده على عمل جيد لكن خارج المنطقة التي يقطن بها، الأمر الذي سيجعله يغادر عائلته من أجل لقمة العيش.

المصدر: وكالات

رُبى آغا