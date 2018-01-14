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مدمرة أمريكية تغادر البحر الأسود بعد مناورات مع البحرية الأوكرانية

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مدمرة أمريكية تغادر البحر الأسود بعد مناورات مع البحرية الأوكرانية
Reuters Yoruk Isik
المدمرة البحرية الأمريكية USS Carney تدخل البحر الأسود عبر مضيق البوسفور، اسطنبول، تركيا، 5 يناير 2018
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غادرت المدمرة الأمريكية " USS Carney" البحر الأسود بعد انتهاء مناورات مشتركة مع البحرية الأوكرانية.

ونشر الموقع التركي "Yoruk Isik"، الذي ينقل أخبار تحركات السفن الحربية في مضيق البوسفور، صورا للمدمرة الأمريكية على صفحته في "تويتر" تظهر وصولها قرب السواحل التركية.

هذا وشاركت المدمرة الأمريكية في مناورات مشتركة مع البحرية الأوكرانية بهدف رفع مستوى التعاون العسكري وقدرات الجيش الأوكراني، وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكرت وكالة "إنترفاكس"، في وقت سابق أن المدمرة الأمريكية المزودة بنظام الدفاع الصاروخي "إيجيس"، مجهزة بـ 56 صاروخ كروز "توماهوك".

وتعتبر المدمرة "USS Carney" أول قطعة بحرية أمريكية تدخل مياه البحر الأسود في العام الجديد، وكانت قد شاركت في مناورات مع البحرية الأوكرانية اُطلق عليها اسم "نسيم البحر" في يوليو/تموز العام الماضي.

المصدر: وكالات

نادر همامي

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