مدمرة أمريكية تغادر البحر الأسود بعد مناورات مع البحرية الأوكرانية

غادرت المدمرة الأمريكية " USS Carney" البحر الأسود بعد انتهاء مناورات مشتركة مع البحرية الأوكرانية.

ونشر الموقع التركي "Yoruk Isik"، الذي ينقل أخبار تحركات السفن الحربية في مضيق البوسفور، صورا للمدمرة الأمريكية على صفحته في "تويتر" تظهر وصولها قرب السواحل التركية.

Turkish Coast Guard TCSG312 & TCSG19 escorted Arleigh Burke-class @USNavyEurope AEGIS guided-missile destroyer USS Carney DDG64 during its Mediterranean-bound Bosphorus transit pic.twitter.com/21Xomz2Rpz — Yörük Işık (@YorukIsik) January 13, 2018

هذا وشاركت المدمرة الأمريكية في مناورات مشتركة مع البحرية الأوكرانية بهدف رفع مستوى التعاون العسكري وقدرات الجيش الأوكراني، وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكرت وكالة "إنترفاكس"، في وقت سابق أن المدمرة الأمريكية المزودة بنظام الدفاع الصاروخي "إيجيس"، مجهزة بـ 56 صاروخ كروز "توماهوك".

وتعتبر المدمرة "USS Carney" أول قطعة بحرية أمريكية تدخل مياه البحر الأسود في العام الجديد، وكانت قد شاركت في مناورات مع البحرية الأوكرانية اُطلق عليها اسم "نسيم البحر" في يوليو/تموز العام الماضي.

المصدر: وكالات

نادر همامي