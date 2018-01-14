روحاني: الولايات المتحدة فشلت في تقويض الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إن الولايات المتحدة أخفقت في تقويض الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى، مشيدا بالاتفاق على أنه "انتصار طويل الأجل" بالنسبة لإيران.

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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الأول الجمعة أنه يمدد تجميد العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي معها، إلا أنه تعهد بأن هذا التمديد هو الأخير إذا لم يتم تعديل الصفقة.

وأضاف ترامب: "أدعو الدول الأوروبية المحورية للانضمام إلى الولايات المتحدة في شأن تعديل العيوب الهائلة لهذه الصفقة، في خطوة تعارض عدوان النظام الإيراني، وتدعم الشعب الإيراني. وإذا لم تكن الدول الأخرى قادرة على العمل الآن، فسأنهي الصفقة مع إيران".

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "أخفقت الإدارة الأمريكية في تقويض الاتفاق النووي.. وكذلك أخفق ترامب رغم محاولاته المتكررة.. وهذا الاتفاق انتصار طويل الأجل بالنسبة لإيران".

وأضاف أن فشل محاولات ترامب لتقويض الصفقة تدل على نجاح الاتفاقيات الدولية. وتابع: "ما يعني أن الاتفاقيات الدولية ناجحة، وأن القانون يسود على الديكتاتورية. لم ينجح الأمريكيون في فرض إرادتهم وتجاهل الرأي العام".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت سابقا إن طهران ستتخذ إجراءات وسترد بشكل مناسب على الخطوات العدوانية من جانب الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز + نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا