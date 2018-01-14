بيان الاتحاد الإفريقي الموجه لترامب يفاجئ المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة

عبرت المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة سامانتا باور عن دهشتها من بيان الاتحاد الإفريقي بشأن تصريحات ترامب حول "حثالة الدول"، مؤكدة إلى أنها لم تر بيانات مثل هذه سابقا.

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وكان سفراء 54 دولة إفريقية بالأمم المتحدة طالبوا أمس الجمعة في بيان شديد اللهجة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتذار والتراجع عن تصريحات وصف فيها بلدانهم ودولا أخرى بـ"الحثالة".

ونشرت سامانتا باور صورة لهذا البيان على صحفتها في تويتر وكتبت تحتها: "واو.. لم أر سابقا مثل هذه البيانات لدول الإفريقية موجهة إلى الولايات المتحدة".

Whoa. I’ve never seen a statement like this by African countries directed at the United States. After an emergency mtng today @UN, Africa group says it “is extremely appalled at...outrageous & xenophobic remarks” attributed to Trump & “demands a retraction and an apology.” pic.twitter.com/5KkdwppUzL — Samantha Power (@SamanthaJPower) January 13, 2018

وأضافت: "بعد الاجتماع الاستثنائي يوم الجمعة قالت المجموعة الإفريقية إنها تشعر بالجزع الشديد... إزاء التعليقات الفاحشة وكراهية الأجانب التي تنسب إلى ترامب وتطالب بالتخلي عنها والاعتذار".

واندلعت الفضيحة بعد أن أفادت وسائل الإعلام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماعه بمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وصف هايتي والسلفادور وعددا من الدول الإفريقية بـ "حثالة الدول".

وجاء في بيان صدر عن بعثة الاتحاد الإفريقي أنها تعبر عن صدمتها الكبيرة وتدين بشدة التعليقات العنصرية والمثيرة للاستياء التي نقلتها وسائل الإعلام عن الرئيس الأمريكي، كما تطالب بالتخلي (عن هذه الكلمات) وبالاعتذار.

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هذا وعبر السفراء عن قلقهم من نهج السلطات الأمريكية بعدم احترامها القارة الإفريقية. وعبرت البعثة عن تضامنها مع شعب هايتي وغيره من شعوب العالم التي تعاني من هذه الإهانة. وشكرت كل الأمريكيين الذين نددوا بتصريحات ترامب.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا