سفينة "يانتار" الروسية تواصل البحث عن "سان خوان"

أعلنت وزارة الدفاع الأرجنتينية أن سفينة "يانتار" الروسية لدراسة المحيطات، المشاركة في البحث عن الغواصة الأرجنتينية المفقودة "سان خوان" انتهت من فحص أجسام عثر عليها في وقت سابق.

وبحسب وزارة الدفاع الأرجنتينية فإن الأجسام المذكورة "استثنيت، لأنها لا تتعلق بالغواصة المفقودة"، ما أكده الفحص الذي قامت به سفينة "يانتار" الروسية.

ولم تذكر الوزارة الأرجنتينية تفاصيل أخرى.

يذكر أن السلطات الأرجنتينية تستمر في البحث عن الغواصة "سان خوان" التي اختفت أثناء عودتها من التدريبات في منطقة تييرا ديل فويغو، في الـ15 نوفمبر/تشرين الثاني وتحمل 44 بحارا.

وكانت القوات البحرية الأرجنتينية أكدت في وقت سابق، حصولها على معلومات تشير إلى وقوع انفجار في آخر يوم أجرت فيه "سان خوان" اتصالا، وذلك بالقرب من آخر موقع معروف لها.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين