الكنيست يقر قانون "السوبر ماركت" الذي كاد يسقط حكومة نتنياهو

صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون، أطلق عليه اسم "قانون السوبر ماركت"، كانت الأحزاب الدينية قد هددت بالانسحاب من الحكومة في حال عدم إقراره.

وتم إقرار القانون صباح اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة بفارق ضئيل، حيث أيده 58 نائبا مقابل 57 صوتا ضده.

وينص القانون، الذي طرحه وزير الداخلية أريه درعي، الذي يمثل حزب "شاس" الديني المتشدد، على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية لفتح المحال التجارية في أيام السبت والأعياد اليهودية. وتستثنى من القانون محطات تزويد الوقود والمطاعم والبارات والمقاهي والمسارح والسينما وقاعات الحفلات الموسيقية.

وقد وضع القانون حكومة نتنياهو على حافة الانهيار، حيث هددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال عدم إقراره. وعارض القانون حزب أفيغدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا" وعدد من النواب في حزب الليكود.

واضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطع جولته الأوروبية من أجل العودة إلى إسرائيل للضغط على أعضاء حزبه الذين أعلنوا معارضتهم لمشروع القانون، سعيا للحفاظ على الحكومة.

المصدر: القناة الإسرائيلية السابعة

أنطون زوييف