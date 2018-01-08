فرنسا تحقيق في "إبطاء أجهزة آيفون المتعمد"

شرع مكتب المدعي العام في باريس، بالتحقيق في التباطؤ المتعمد لبعض نماذج هواتف آيفون لشركة آبل الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر قانونية.

ووفقا للوكالة، فإن مختصين من وزارة الاقتصاد الفرنسية بدأوا تحقيقا يوم الجمعة الماضي.

وكانت شركة آبل، أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي، أنها أطلقت في عام 2016 "ميزة" تعمل على إبطاء أداء معالجات هواتف آيفون 6 وآيفون 6S وآيفون SE، بقصد إطالة عمر البطاريات والأجهزة نفسها.

إقرأ المزيد

وأثارت هذه المعلومات استياء بين المستهلكين في الولايات المتحدة ودول أخرى، ورفعت دعاوى قضائية من داخل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الشركة. وفي وقت لاحق، رفعت دعوى قضائية في كندا.

واعتذرت شركة آبل للمستخدمين وقالت إنها ستعمل على تخفيض تكلفة استبدال البطاريات بعد انتهاء فترة الضمان من 79 دولارا إلى 29 دولارا، كما أطلقت تحديث لنظام التشغيل يتيح لأصحاب الهواتف مراقبة حالة البطارية.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم