وزير الخارجية البريطاني: القدس يجب أن تكون عاصمة لفلسطين وإسرائيل

أعلن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن القدس يجب أن تكون في نهاية المطاف العاصمة المشتركة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جونسون تصريحات قالها لنظيره الفلسطيني، رياض المالكي: "أؤكد مجددا التزام المملكة المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، والحاجة الماسة إلى تجديد مفاوضات السلام، وموقف المملكة المتحدة الواضح والقديم بشأن وضع القدس".

وأضاف: "ينبغي أن تحدد مسألة القدس من خلال تسوية تفاوضية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وينبغي أن تكون القدس في نهاية المطاف عاصمة مشتركة بين الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية".

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وكان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 6 ديسمبر الماضي، عن اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء نقل السفارة الأمريكية هناك من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، قد تسبب بموجة غضب في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى انتقادات من معظم الدول الغربية.

ويعد قرار الرئيس الأمريكي، خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة حول الصفة القانونية الخاصة بالقدس.

المصدر: رويترز

إياد قاسم