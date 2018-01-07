إيران تمنع تدريس اللغات الأجنبية في مدارسها الابتدائية

أفاد مراسلنا في طهران عمر هواش، بأن وزارة التعليم الإيرانية أصدرت تعليمات بمنع تدريس اللغات الأجنبية في المدارس الابتدائية وذلك بهدف تعزيز اللغة الفارسية.

ونقل مراسلنا عن مهدي نويد ادهم، رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتربية في وزارة التعليم الإيرانية، إنه تم منع تعليم اللغات الأجنبية، بما فيها اللغة الانجليزية في المدارس الابتدائية الحكومية، والخاصة سواء أثناء ساعات الدوام الرسمية أو خارجها.

وقال أدهم في لقاء مع التلفزيون الرسمي: "للأسف نشهد أن بعض المدارس الابتدائية تنظم دروسا استثنائية لتدريس اللغة الإنجليزية مقابل مبالغ مالية، وهذا ممنوع".

وأضاف أن برنامج وزارة التربية والتعليم خلال المرحلة الابتدائية، هو تعزيز اللغة الفارسية والثقافة الإيرانية الإسلامية للتلاميذ، وأن تعليم اللغات الأجنبية خلال المرحلة الابتدائية ممنوع بينما يسمح بذلك منذ السنة الأولى للمرحلة الإعدادية.

المصدر: RT

متري سعيد