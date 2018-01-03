مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في هجوم على الحدود مع العراق

قتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في هجوم وقع بمدينة بيرانشهر في محافظة غرب أذربيجان شمال غرب البلاد.

وجاء في بيان صدر عن مقر "حمزة سيد الشهداء" العسكري التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن هؤلاء الرجال الثلاثة قتلوا خلال اشتباكات مع جماعات "معادية للثورة" في مدينة بيرانشهر المحاذية لإقليم كردستان العراق.

وأضاف البيان أن قوات المقر تلاحق بقية المهاجمين في المناطق الحدودية مع العراق.

هذا، ويتعرض المقر بالمدينة لهجمات متفرقة من قبل "حزب العمال الكردستاني" المعارض من حين إلى آخر.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا