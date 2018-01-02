الأمم المتحدة: ندرس التواصل بالسلطات والمعارضة في إيران

عبرت الأمم المتحدة عن أسفها لسقوط قتلى خلال التظاهرات في إيران، مؤكدة أن المنظمة تدرس إمكانية الاتصال بالسلطات في طهران أو المعارضة من أجل تسوية الوضع في البلد.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال موجز صحفي أجراه اليوم الثلاثاء: "ندرس الوضع ونحاول فهم أية من الاتصالات (مع الحكومة أو المعارضة) ستكون الأكثر فائدة"، مؤكدا أن المنظمة لم تجر اتصالات بعد.

وأضاف فرحان حق: "نأسف لسقوط قتلى ونأمل بتجنب المزيد من العنف".

وشدد المسؤول الأممي على حق الشعب الإيراني في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، داعيا السلطات الإيرانية لاحترام ذلك.

وتتواصل الاحتجاجات في إيران لليوم السادس على التوالي مخلفة 20 قتيلا على الأقل، بينهم 4 عناصر من الأمن الإيراني، وأدت إلى توقيف قرابة 450 شخصا.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا





