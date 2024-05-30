الخارجية الهندية تعلق على قرار توسيع مجموعة "بريكس"

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال إن قرار توسيع مجموعة "بريكس" يجب أن يتخذ من قبل جميع أعضاء المنظمة.

إقرأ المزيد

وأضاف جايسوال: "بالنسبة للعضوية في بريكس، المجموعة تقرر ذلك، وتتخذ القرارات بناء على معايير معينة وضعتها، وبالتالي إذا قررت المجموعة توسيع عضويتها في بلد معين أو النظر في طلب بلد معين، فإن المجموعة ستفعل ذلك".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السريلانكي علي صبري خطط بلاده للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

في 1 يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا كأعضاء جدد كاملين في بريكس.

يشار إلى أن 23 دولة أخرى، أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية.

المصدر: تاس