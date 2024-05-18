إيران.. سفينة "الشهيد مهدوي" تعود من مهمتها في المحيط الهندي (فيديو)

أعلن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري عودة سفينة "الشهيد مهدوي" من مهمتها في المحيط الهندي.

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وأفادت وكالة "تسنيم" بأن الأدميرال تنكسيري قال في مراسم الاستقبال إن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها رجال البحرية في الحرس الثوري من عبور خط الإستواء ودخول نصف الكرة الجنوبي.

وصرح قائد البحرية التابعة للحرس الثوري بأن سر هذه النجاحات هو وجود الوحدة والتنسيق بين القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف أن "القوات البحرية للجيش والحرس الثوري تتحلى بالإيمان وتمتلك العزيمة الراسخة وقد أصبحت كابوسا للأعداء من خلال توظيفها للقدرات الدفاعية والعسكرية المتقدمة والرادعة".

وتابع قائلا: "نفذت سفينة "الشهيد نادر مهدوي" في إطار المجموعة البحرية الخامسة مهمة لمدة 39 يوما في المحيط الهندي والمدار 22.5 درجة في نصف الكرة الجنوبي"، مؤكدا أن مهمة القوات البحرية للحرس الثوري بالتواجد في المياه البعيدة كشفت آفاقا واسعة.

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وتعد هذه أول مهمة بحرية بعيدة المدى للحرس الثوري من حيث المسافة ونوع المهمة.

وتزن سفينة "الشهيد مهدوي" التي ألحقت بالبحرية الحرس الثوري في مارس 2023، أكثر من 2100 طن ويبلغ طولها 240 مترا وعرضها 27 مترا.

وتمتلك هذه السفينة مجموعة متنوعة من الرادارات المتطورة مثل الرادار ثلاثي الأبعاد، وأنظمة الصواريخ، أرض - أرض، وأرض - جو، ومنظومة "سوم خرداد" وغيرها من أنظمة الاتصالات المتقدمة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن "الشهيد مهدوي" هي أول سفينة إيرانية مجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى.

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية