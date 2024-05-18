وكالة: كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا تكتيكيا بنظام توجيه جديد

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الجيش الكوري الشمالي نفذ في يوم 17 مايو، إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي مزود بنظام توجيه جديد.

وجاء في خبر الوكالة: "في 17 مايو، نفذت المديرية العامة لبناء الصواريخ في كوريا الشمالية، عملية إطلاق اختبارية لصاروخ باليستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحة جديد مستقل ذاتيا".

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وشددت الوكالة على أن هذا الاختبار، أكد دقة وموثوقية هذا النظام الجديد. وتم إطلاق الصاروخ "في إطار النشاط الدوري لمديرية الصواريخ ومعاهد أبحاث الدفاع التابعة لها، بهدف التطوير النشط لتقنيات الأسلحة".

وأشارت الوكالة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حضر هذه الاختبارات.

في وقت سابق، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت يوم أمس الجمعة صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي، المعروف أيضا ببحر اليابان.

وجاءت عملية الإطلاق من كوريا الشمالية بعد 25 يوما من إطلاق قذائف عيار 600 ملم اعتبرت أنها صواريخ قصيرة المدى في يوم 22 أبريل.

وتعتزم كوريا الشمالية تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 مم اعتبارا من العام الجاري.

المصدر: وكالات